2018-09-18T12:32:26+03:00
Происшествия

В Кирове медведица напала на дрессировщика во время выступления

Несмотря на это артисты закончили свой номер
Анна КРЮКОВА
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Медведица была не в настроении и не хотела выполнять трюк. Фото: vk.com/kirov_newsМедведица была не в настроении и не хотела выполнять трюк. Фото: vk.com/kirov_news
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В Кировском цирке 15 сентября медведица напала на дрессировщика во время выступления. По словам очевидцев, животное было не в настроении и отказывалось выполнять трюк. Когда же дрессировщик в очередной раз заставил косолапую сделать упражнение, она разозлилась и напала на мужчину. Видео из цирка опубликовал «Первый городской канал».

Медведица порвала губу дрессировщику.Видео: vk.com/kirov_news

На помощь дрессировщику быстро пришел другой артист. Он оттащил медведицу от пострадавшего, но животное все-таки успело разодрать ему губу. Однако дрессировщик оказался очень упрямым. Несмотря на травму он заставил выполнить медведицу трюк и закончил номер.

Несмотря на травму дрессировщик продолжил выступление. Фото: vk.com/kirov_news

Несмотря на травму дрессировщик продолжил выступление. Фото: vk.com/kirov_news

В Кировском цирке «Комсомолке» пояснили, что животное сделало это не со зла. Полученная травма жизни и здоровью дрессировщика не угрожает. Уже на следующий день и артист, и медведица снова вышли на работу.

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