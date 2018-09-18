2018-09-18T14:24:53+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке пенсионер украл из «Пятерочки» колбасу, чтобы помянуть мать

Пожилой человек сам пришел в полицию и рассказал о краже
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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В Кирово-Чепецке пенсионер украл из магазина колбасуВ Кирово-Чепецке пенсионер украл из магазина колбасуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кирово-Чепецке суд рассмотрел дело о необычной краже продуктов из магазина.

26 мая 65-летний чепчанин ходил утром на кладбище на могилу матери. Возвращаясь домой, он зашел в магазин, чтобы купить хлеб. Мужчина взял батон, положил его в корзину. Проходя мимо витрины с колбасой, он взял и колбасу, при этом понимал, что денег на нее нет. Зайдя в другой отдел, понял, что там за ним никто не наблюдает, там он засунул колбасу в рукав спортивной куртки. На кассе чепчанин расплатился за батон, а за колбасу - нет.

Через три часа мужчина вернулся в магазин и повторил трюк с колбасой и рыбой, засунув продукты в рукав. Уже после следователи подсчитали, что пенсионер вынес продуктов на 6 тысяч рублей.

Продукты мужчина унес домой, накрыл стол и помянул мать. Но его терзала совесть. И 31 мая он сам пришел в полицию и рассказал, что украл из магазина продукты и готов за них заплатить.

- Было заведено уголовное дело по статье «Кража». Но учитывая, что мужчина раскаялся, сам пришел с повинной, частично компенсировал ущерб, суд приговорил его к году ограничения свободы, что является мягким наказанием по данной статье, - рассказали в прокуратуре Кирово-Чепецкого района, которая представляла сторону обвинения в процессе. - Но стоит подчеркнуть, что какова бы ни была причина, толкнувшая человека на преступление, закон есть закон и преступившим закон необходимо нести наказание.

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