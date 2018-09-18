Кировская «Родина» проиграла первый матч Кубка России

18 Сент. 10:38 2018-09-18T11:40:19+03:00

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В понедельник, 17 сентября, кировские хоккеисты сыграли первый матч Кубка России. «Родина» сразилась с нижегородским «Стартом» в Ульяновске, на льду «Волга-Спорт-Арены». Игра закончилась поражением наших спортсменов. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации по хоккею с мячом.

Нижегородские хоккеисты открыли счет на третьей минуте матча. До перерыва «Старт» забил «Родине» три мяча, после него - еще четыре. В итоге кировские хоккеисты проиграли нижегородцам со счетом 0:7.

Теперь «Родине» 18 сентября предстоит сразиться с «Водником» из Архангельска, и 20 сентября - с ульяновской «Волгой». Напомним, что в этом году Киров представляют в основном молодые спортсмены. Средний возраст хоккеистов - 23 года.