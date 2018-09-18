2018-09-18T11:38:53+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверил воздух у горящего полигона в Котельничском районе

Мониторинг ведут уже пятые сутки, превышений вредных веществ пока не зафиксировано
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Уже несколько дней в деревне Зубари Котельничского района тлеет мусор на закрытом полигоне. Фото: ОНФ по Кировской областиУже несколько дней в деревне Зубари Котельничского района тлеет мусор на закрытом полигоне. Фото: ОНФ по Кировской области
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Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области начали мониторить состояние воздуха у деревни Роминской Котельничского района, где уже вторую неделю горит закрытый полигон с отходами.

Напомним, что уже несколько дней в деревне Зубари Котельничского района тлеет мусор на закрытом полигоне. Жители деревни Роминской, которая находится в 500 метрах от полигона, жалуются на едкий дым и постоянный неприятный запах. К тому же дым застилает федеральную трассу «Киров - Кострома», которая проходит рядом, и ухудшает видимость.

При этом полигон считается закрытым, размещать на нем новые отходы запрещено. Но жители района все равно везут сюда мусор, а отходы периодически горят.

Сотрудники кировского Роспотребнадзора брали пробы воздуха у полигона 14 и 16 сентября. По итогам исследований, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. В ведомстве подчеркивают, что продолжат брать пробы. Но так как ветер меняется, заборы будут делать не только у деревни Роминской, но и у Котельнича.

В Роспотребнадзоре называют ответственных за полигон - это ООО «Сапфир». Сейчас в управлении готовят документы для воздействия на арендатора полигона.

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