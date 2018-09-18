В ветеринарной клинике Кирова грубо нарушили правила хранения лекарств
В одной из кировских ветеринарных клиник грубо нарушили требования по хранению лекарств. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области.
Так, в августе 2018 года специалист отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области проверял работу ветеринарной клиники.
- Были выявлены грубые нарушения лицензионных требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, - рассказывают в управлении.
Так, лекарственные препараты с истекшим сроком годности хранились не в карантинной зоне, а вместе с другими препаратами. Температура измерялась гигрометром, у которого истек межповерочный интервал, один из препаратов хранился с нарушением температурных условий, а вакцина хранилась на дверной панели холодильника, что запрещено.
В итоге на клинику и на руководителя клиники составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий лицензии». По этой статье клинике грозит штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а руководителю - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Меру наказания будет назначать суд.