Двое кировчан погибли в загоревшейся квартире на Сурикова

18 Сент. 09:35 2018-09-18T11:19:48+03:00

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Ночью во вторник, 18 сентября, в Кирове произошел пожар в квартире дома на ул. Сурикова, 10. Как сообщает ОНДПР по городу Кирову, возгорание началось около 03.20 часов ночи. Огонь повредил стены и потолок в жилой комнате, также обгорели кровать и постельные принадлежности. На месте пожара были обнаружены тела двоих кировчан, одному было 83 года, другому - 47 лет.

- По предварительным данным, пожар начался от непотушенной сигареты, - подчеркнули в кировском ОНДПР. - Оба кировчанина, предположительно, задохнулись. Материальный ущерб от пожара оценен в 50 тысяч рублей.

На полную ликвидацию огня пожарным потребовалось менее 20 минут. В операции, по данным регионального ГУ МЧС, принимали участие 17 спасателей и 6 единиц техники.