В Кирове третьи сутки ищут пенсионерку в бордовом халате

18 Сент. 09:20 2018-09-18T09:20:59+03:00

В соцсетях кировчане пишут, что видели пенсионерку у ЦУМа и в районе Лепсе. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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В Кирове уже несколько дней ведутся поиски пропавшей 64-летней пенсионерки. Людмила Темерешева ушла из дома около 12.00 часов в субботу, 15 сентября. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Волонтеры кировского отряда «Лиза Алерт» просят у кировчан помощи в поисках пропавшей женщины.

- Людмила Темерешева ростом 170 см, худая, - указано в ориентировке на поиск пенсионерки. - У нее серые глаза и черные с сединой волосы до плеч. Женщина была одета в бордовый халат, светлую куртку и сланцы.

По неподтвержденной информации, опубликованной кировчанами в соцсетях, 15 сентября пенсионерку видели неподалеку от ЦУМа, а на следующий день - в районе Лепсе.

8 (800) 700-54-52 - сообщите волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» любую информацию о судьбе Людмилы Темерешевой, которая вам известна.