11 кировчан, скрывающихся от алиментов, будут платить пенсии своим детям

18 Сент. 08:59 2018-09-18T11:27:14+03:00

В Кировской области за 8 месяцев 2018 года одиннадцати детям назначена пенсия по потере кормильца, хотя их родители живы. Фото: УФССП по Кировской области

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В Кировской области за 8 месяцев 2018 года одиннадцати детям назначена пенсия по потере кормильца, хотя их родители живы, но скрываются от уплаты алиментов. Об этом рассказали в УФССП по Кировской области.

Напомним, с 1 июня 2018 года вступили в силу изменения в Федеральном законе «Об исполнительном производстве», по которым взыскатель имеет право обратиться в суд для признания должника по алиментам безвестно отсутствующим, если его розыск оказался безрезультатным.

Теперь, если после проведения исполнительно-розыскных действий по поимке должника по алиментам в течение года не установлено его местонахождение, взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

По решению суда дети скрывающегося алиментщика могут получать пособия по потере кормильца.