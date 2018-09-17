2018-09-17T20:12:37+03:00
Здоровье

Бесплатно привиться от гриппа в Кирове можно на четырех новых точках

Мобильные бригады медиков работают по будням с 08.00 до 16.00 часов
Александр ЧАРУШИН
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Перед прививкой каждый кировчанин пройдет короткий медосмотрПеред прививкой каждый кировчанин пройдет короткий медосмотрФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Кирове продолжается вакцинация против гриппа. Как сообщает Минздрав Кировской области, прививочная бригада на Театральной площади продолжит свою работу до конца сентября. Кировчане могут получить дозу вакцины «Совигрипп» по будням, с 08.00 до 16.00 часов. Перед прививкой каждый обратившийся пройдет короткий медосмотр.

- Мобильные прививочные бригады открылись еще по четырем адресам, - подчеркнули в областном Минздраве. - Эти точки расположены у ТЦ «Green House» (ул. Ленина, 205), Вятской филармонии (ул. Ленина, 102б), ТЦ «Антей» (ул. Лепсе, 54) и площади маршала Конева. Все они будут работать с 17 по 21 и с 24 по 28 сентября с 08.00 до 16.00 часов. Исключением станет бригада у ТЦ «Green House», она будет функционировать только на текущей неделе.

Ранее мы уже писали о том, почему пройти вакцинацию от гриппа стоит именно сейчас. Также в начале осени специалисты советуют сделать и прививку от клещевого энцефалита.

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