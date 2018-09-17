2018-09-17T17:27:42+03:00
Происшествия

Житель Фаленок нарвал мака и попал под статью

Против мужчины возбуждено уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
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Партия растений мака, хранившаяся у мужчины, признана крупной по своему размеру. Фото: пресс-служба УМВД по Республике КомиПартия растений мака, хранившаяся у мужчины, признана крупной по своему размеру. Фото: пресс-служба УМВД по Республике Коми
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В Фаленском районе Кировской области будут судить сборщика мака. Об этом «Комсомольской правде» в Кирове» рассказали сотрудники районной прокуратуры. 21 августа текущего года во время прогулки по Фаленкам мужчина сорвал несколько маковых кустов. Общий вес наркотиков составил почти 135 граммов, а значит, преступление было совершено в значительном размере.

- Сигнал об этом сборщике мака поступил в полицию, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Фаленского района. - Вскоре против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение растений, содержащих наркотики, в значительном размере».

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит наказание до трех лет тюрьмы.

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