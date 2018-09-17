Житель Фаленок нарвал мака и попал под статью

17 Сент. 17:27 2018-09-17T17:27:42+03:00

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В Фаленском районе Кировской области будут судить сборщика мака. Об этом «Комсомольской правде» в Кирове» рассказали сотрудники районной прокуратуры. 21 августа текущего года во время прогулки по Фаленкам мужчина сорвал несколько маковых кустов. Общий вес наркотиков составил почти 135 граммов, а значит, преступление было совершено в значительном размере.

- Сигнал об этом сборщике мака поступил в полицию, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Фаленского района. - Вскоре против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение растений, содержащих наркотики, в значительном размере».

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит наказание до трех лет тюрьмы.