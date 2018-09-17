2018-09-17T21:04:22+03:00
Звезды

В Кирове с сольным стендап-концертом выступит Нурлан Сабуров

Жителям города обещают полтора часа смеха
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Фото: предоставлено организаторами концертаФото: предоставлено организаторами концерта
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В Киров приедет один из самых харизматичных комиков StandUp-шоу канала ТНТ Нурлан Сабуров. Казахский юморист выступит с сольным концертом в Филармонии в пятницу, 12 октября. Нурлан Сабуров представит кировчанам новый проверенный материал в жанре стендап-комедии.

- Манера шутить с непробиваемо серьезным лицом, смелые темы и сильная литература юмора - все это про Нурлана Сабурова, - отмечают организаторы концерта.

Концерт начнется в 19.00 и продлится полтора часа. Приобрести билеты можно на сайте standupbilet.ru. Узнавать новости и участвовать в конкурсах можно в группе мероприятия «Вконтакте».

Напомним, что Нурлан Сабуров родился в Казахстане, где выступал в составе команды КВН. После школы он переехал в Екатеринбург, где продолжил игать в КВН. На одном из его выступлений Нурлана заметил резидент передачи StandUp. Он посоветовал молодому человеку выступить в рубрике «открытый микрофон». Выступление Нуралана очень понравилось зрителям, и вскоре он присоединился к команде стендаперов.

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