2018-09-17T16:53:59+03:00
Происшествия

Под Слободским «Мазда» вылетела в кювет, погибла женщина

Водитель иномарки получил лишь небольшие ссадины и ушибы
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Фото: ГИБДД по Кировской областиФото: ГИБДД по Кировской области
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Авария со смертельным исходом произошла днем в субботу, 15 сентября.

В 11.42 на 11 км автодороги Слободской - Нагорск ехала «Мазда 3». За рулем иномарки был 55-летний мужчина, как позже покажет экспертиза, трезвый. В какой-то момент машина полетела в кювет, она несколько раз перевернулась, снеся на пути несколько деревьев.

Фото: ГИБДД по Кировской области

Фото: ГИБДД по Кировской области

- В результате происшествия 49-летняя пассажирка автомобиля «Мазда 3» погибла, водитель автомобиля «Мазда 3» получил травмы, но госпитализация не потребовалась, - рассказали в ГИБДД по Кировской области.

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