У благотворительного рок-фестиваля в защиту животных поменялось место проведения

17 Сент. 16:33 2018-09-18T11:33:32+03:00

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6 октября Киров присоединится к всероссийской акции: во многих городах в первые выходные октября пройдут рок-фестивали в поддержку бездомных животных. Изначально организаторы анонсировали проведение рок-концерта в Кирове в байк-клубе. Однако сейчас изменилось место проведения мероприятия: оно переезжает в «Тот самый бар» на Блюхера, 63.

- Нас поддерживает семь кировских групп и сольные исполнители, - рассказала волонтер группы «Дари добро» Екатерина Глубоковских. - Также в стороне не остались кировские байкеры. Помимо концерта будет организована фотозона, зона продажи рукоделия.

Фишкой рок-фестиваля станут собаки, для которых шьются специальные рокерские жилетки, куртки и банданы. С животными можно будет сфотографироваться. Но во избежание стресса собак на время концерта из клуба уведут, чтобы не испугались громкой музыки.

100% выручки пойдет на оплату лечения кошек и собак в ветклиниках. Напомним, что волонтеры сотрудничают с несколькими ветклиниками в Кирове. И зачастую животных привозят с улицы в плачевном состоянии и им нужна экстренная помощь. Ветврачи идут на то, чтобы лечить кошек и собак. Оплата лечения гасится благотворительными сборами.

С собой можно нести подарки для бездомных кошек и собак (корм - лучше меньше, но выше качеством, ошейники, поводки, миски, наполнитель). Все будет передано на крупные передержки.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

«Blind shot»

«Errant souls»

«Feral Reverie»

«Меdia Band»

«Воркута-Ленинград»

«Плод Воображения»

Сольный исполнитель - Гарик.

ВАЖНО

Билеты на благотворительный рок-концерт можно приобрести за 300 рублей по предоплате. На входе в день концерта стоимость билетов - 350 рублей. Однако, если вы придете в одежде с изображением кошки или собаки, вам тоже сделают скидку и билет будет стоить 300 рублей. В продажу поступит более 200 билетов.

КСТАТИ

По вопросам приобретения билетов можно обратиться к организаторам: 25-00-04 - Наталья, 8(953)131-58-89 - Екатерина.

КОНКРЕТНО

Рок-фестиваль в защиту бездомных животных пройдет в Кирове 6 октября. Начало мероприятия в 18.00 часов.

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Спонсор фестиваля ветеринарная клиника «Верный друг». Врачи и персонал поддержали идею благотворительного фестиваля и пойдут на рок-фест полным составом.