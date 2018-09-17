2018-09-17T16:10:52+03:00
Происшествия

В Кирове «легковушка» столкнулась с автобусом и уехала с места ДТП

Никто из пассажиров в салоне пазика не пострадал
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Никто из пассажиров в салоне пазика не пострадалНикто из пассажиров в салоне пазика не пострадал
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В понедельник, 17 сентября, около 15.00, в Кирове, у магазина «Детский мир», произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковой машины. «Легковушка» с места ДТП скрылась.

- Автобус выполнял маршрут по своему расписанию. Во время столкновения в салоне находились пассажиры. Никто из них не пострадал, - говорят в ГИБДД по Кировской области. - Легковой автомобиль с места столкновения скрылся. Сейчас его местонахождение устанавливается.

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