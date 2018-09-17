Экс-глава Афанасьевского района находится под домашним арестом

17 Сент. 14:53 2018-09-17T16:24:14+03:00

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Бывшего главу Афанасьевского района заключили под домашний арест. Такую меру пресечения в отношении чиновника избрали на время следствия. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

Об обысках у чиновника стало известно в четверг, 13 сентября. Следователи и сотрудники УФСБ осмотрели место проживания и рабочее место бывшего главы. Во время обысков выяснилось, что у мужчины есть также и еще один жилой дом. Однако он нигде задекларирован не был.

В пятницу 14 сентября появилась информация о том, что чиновника задержали по подозрению в «незаконном участии в предпринимательской деятельности» и «злоупотреблении должностными полномочиями». Сотрудники УФСБ выяснили, что с 2012 по 2018 год мужчина был главой Афанасьевского района и при этом был руководителем двух фирм. По документам учредителями организации были его сын и дочь. В то же время он передал одной из своих фирм в пользование земельный участок. В дальнейшем на нем была организована свалка. Ущерб окружающей среде составил более 105 млн рублей.