В Кировской области из-за изменения пенсионного возраста меняют 4 закона

17 Сент. 14:44 2018-09-17T16:09:39+03:00

Все они касаются сохранения льгот на ЖКХ для кировчан предпенсионного возраста

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На заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Кировской области депутаты будут рассматривать изменения в ряде региональных законов. Все они связаны с изменением пенсионного законодательства и должны сохранить отдельным категориям граждан действующие региональные льготы.

Депутаты рассмотрят изменения сразу в четыре закона. Принять решения по всем должны сразу в двух чтениях уже на пленарном заседании, которое пройдет 20 сентября.

Итак, изменения внесут в законы:

1. «О мере социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области». Предлагается частичную компенсацию расходов выплачивать установленным законом категориям граждан при наличии у них стажа, необходимого для досрочного назначения страховой пенсии, или получающим страховую пенсию, или достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Формулировка действующей редакции - «вышедшим на пенсию».

2. «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий». Предлагается установить дополнительное условие предоставления социальной меры для ветеранов труда - достижение возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).

3. «О ежемесячной социальной выплате лицам, замещавшим должности руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области». Предлагается установить право на меру социальной поддержки гражданам, которые замещали должности руководителей сельхозтоваропроизводителей, на дату назначения страховой пенсии по инвалидности или на дату достижения мужчинами возраста 60 лет, женщинами - 55.

4. «Об образовании в Кировской области». Предлагается компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения выплачивать бывшим педагогическим работникам при наличии у них стажа, необходимого для досрочного назначения страховой пенсии, или получающим страховую пенсию, или достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Формулировка действующей редакции - «вышедшим на пенсию».

Напомним, что сейчас при выходе на пенсию кировчане получают ряд льгот: скидки на оплату ЖКХ, взносов за капремонт, имущественных налогов. Так как на пенсию россияне будут выходить позже, то и право пользования льготами наступит позже. Чтобы этого не произошло в правительстве Кировской области, решили изменить формулировки ряда региональных законов и оставить льготы, положенные сейчас пенсионерам, для людей предпенсионного возраста.