С сегодняшнего дня в Кирове к отоплению начнут подключать детсады, школы, больницы

17 Сент. 14:39 2018-09-17T16:12:59+03:00

На этой неделе отопление начнут включать в школах, детсадах, больницах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Постановление о начале отопительного сезона в социальных учреждениях подписал глава администрации Кирова Илья Шульгин. Сегодня на оперативном совещании сити-менеджеру доложили о том, что в 13 детсадах областного центра температура воздуха опустилась до +16 градусов.

Уже на этой неделе коммунальщики начнут заполнять систему отопления в детских садах, школах, больницах, детских центрах. А после того как убедятся, что система работает без сбоев, подключат отопление.

Кстати, все трубы летом были проверены, а дефекты - устранены.

Что касается подключения жилых домов, то постановление будет подписано после того, как среденесуточная температура воздуха на улице пять суток продержится на уровне +8 градусов.