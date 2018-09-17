2018-09-17T16:12:59+03:00
Общество

С сегодняшнего дня в Кирове к отоплению начнут подключать детсады, школы, больницы

В 13 детсадах температура воздуха опустилась до 16 градусов
Анна ВОЛКОНСКАЯ
Поделиться:
На этой неделе отопление начнут включать в школах, детсадах, больницахНа этой неделе отопление начнут включать в школах, детсадах, больницахФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Постановление о начале отопительного сезона в социальных учреждениях подписал глава администрации Кирова Илья Шульгин. Сегодня на оперативном совещании сити-менеджеру доложили о том, что в 13 детсадах областного центра температура воздуха опустилась до +16 градусов.

Уже на этой неделе коммунальщики начнут заполнять систему отопления в детских садах, школах, больницах, детских центрах. А после того как убедятся, что система работает без сбоев, подключат отопление.

Кстати, все трубы летом были проверены, а дефекты - устранены.

Что касается подключения жилых домов, то постановление будет подписано после того, как среденесуточная температура воздуха на улице пять суток продержится на уровне +8 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение