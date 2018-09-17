2018-09-17T16:15:42+03:00
Общество

Почта: посылки из Китая будут быстрее приходить в Кировскую область

Теперь все отправления из Гонконга ежедневно приходят по морю во Владивосток, откуда перегружаются на поезд
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Почта: посылки из Китая будут быстрее приходить в Кировскую областьПочта: посылки из Китая будут быстрее приходить в Кировскую областьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Почта России открыла новый маршрут доставки нерегистрируемых международных отправлений из Китая. Теперь отправления из Гонконга ежедневно приходит по морю во Владивосток, а оттуда на поезде Почты России, который также курсирует каждый день, развозятся по стране. Об этом рассказали в УФПС Кировской области.

Ранее нерегистрируемая почта доставлялась из Китая в основном автомобильным транспортом. Регистрируемые отправления, имеющие приоритет при доставке, по-прежнему будут доставляться авиатранспортом.

- Число почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов неуклонно растет, - говорят заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. - Это стимулирует поиск дополнительных эффективных логистических решений. Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы. Благодаря оптимизации логистики срок доставки простой почты сократится для большинства регионов России.

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