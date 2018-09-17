2018-09-17T16:18:53+03:00
Происшествия

Кировский эксгибиционист врал на допросах, чтобы не получить пожизненный срок

Несмотря на это, следователям удалось доказать его вину
Александр ЧАРУШИН
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Ранее мужчину уже судили за аналогичные преступленияРанее мужчину уже судили за аналогичные преступленияФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Кирове будут судить 31-летнего эксгибициониста. Как сообщает областной следком, мужчина уже не в первый раз обвиняется в совершении подобных преступлений. В июле и сентябре 2008 года он был осужден за развратные действия против малолетних детей, на свободу он вышел только в 2017 году. Уже в марте текущего года эксгибиционист взялся за старое: обнажился перед 8-летней школьницей в подъезде дома по ул. Некрасова. Через несколько дней он был задержан практически на том же месте.

- Поначалу на допросах кировчанин признал свою вину, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Кировской области. - Однако затем он испугался жесткого наказания и отказался от своих слов, начал все отрицать. Тем не менее, показаний потерпевшей девочки и свидетелей, а также собранных улик хватило, чтобы доказать его виновность.

Уголовное дело против мужчины было заведено по ч. 5 ст. 132 УК РФ - кировчанин совершил действия сексуального характера при том, что раньше уже был судим за разврат в отношении малолетних. Его могут отправить в тюрьму на 15-20 лет либо дать пожизненный срок.

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