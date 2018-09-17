За выходные 26 кировчан попались пьяными за рулем

17 Сент. 13:43 2018-09-17T13:44:19+03:00

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С 14 по 16 сентября инспекторы ДПС в Кирове пресекли почти 400 нарушений правил дорожного движения. Как сообщает областная Госавтоинспекция, 17 раз правила нарушили пешеходы, в 56 случаях автовладельцы нарушили правила тонировки стекол. 26 кировчан были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

- За пятницу и выходные дни на дорогах Кирова произошло 11 аварий, - пояснили в УГИБДД УМВД по региону. - В них пострадали 11 человек. На дорогах районов Кировской области за три дня произошло 13 ДТП, в них пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших погиб.

Напомним, что за езду в пьяном виде кировчанам грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф до 30 тыс. рублей.