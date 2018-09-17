2018-09-17T16:21:47+03:00
Общество

В Кирове третьи сутки подряд разыскивают 37-летнюю женщину

В последний раз кировчанку видели 14 сентября
Анна КРЮКОВА
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В последний раз женщину видели 14 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirovВ последний раз женщину видели 14 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове разыскивают 37-летнюю женщину. Юлию Белоусову в последний раз видели в пятницу, 14 сентября. С тех пор ее местонахождение неизвестно. К поискам женщины подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей женщины: рост 165 см, нормальное телосложение, крашеные каштановые волосы средней длины, глаза зеленые. Юлия Белоусова была одета в синее платье, черный плащ, черные туфли. С собой у кировчанки была бежевая сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом по номерам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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