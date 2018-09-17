2018-09-17T16:22:54+03:00
Общество

Кировскому застройщику за долги обрубили теплопровод

Компания не оплатила 108 тыс. рублей за поставленную теплоэнергию
Александр ЧАРУШИН
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Теперь должнику придется оплатить долг, неустойку и восстановительные работы на теплосетяхТеперь должнику придется оплатить долг, неустойку и восстановительные работы на теплосетяхФото: Дарья КОНОВАЛОВА
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Одной из крупных кировских компаний-застройщиков отключили тепло за долги. Как сообщает пресс-служба поставщика «Т Плюс», только за март-апрель 2018 года застройщик накопил 108 тыс. рублей долга за поставку тепла. После решения суда «Т Плюс» совместно с Кировской теплоснабжающей компанией обрубили сети, ведущие к офису застройщика.

- Теперь, чтобы возобновить подачу тепла, компания-должник будет вынуждена оплатить всю сумму долга и неустойку, - подчеркнули в пресс-службе компании «Т Плюс» в Кирове. - Работы по отключению теплопровода и обратному подключению к нему также придется оплачивать застройщику.

В кировском филиале «Т Плюс» отметили, что на сегодня общая задолженность кировчан за тепло уже превысила сумму в 2,4 млрд рублей. Причем лишь малая часть этого долга приходится на частные компании.

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