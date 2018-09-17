2018-09-17T11:46:48+03:00
Происшествия

Полицейские Кирово-Чепецка искали пропавших баранов

Животных вернули владельцу, а их похититель теперь может получить срок
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Украденный скот увезли в один из гаражных кооперативовУкраденный скот увезли в один из гаражных кооперативовФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Сотрудники Кирово-Чепецкой полиции разыскали баранов, украденных у местного жителя. Как сообщает УМВД по Кировской области, само ЧП произошло в минувший четверг, 13 сентября. С фермы чепчанина пропали 12 баранов - злоумышленник выбил доски в окне хозпостройки, похитил животных и увез их в неизвестном направлении. Свой ущерб фермер оценил в 100 тыс. рублей. Вскоре украденные бараны были найдены.

- Оперативники нашли похищенных животных в гаражном кооперативе, - рассказали в УМВД по региону. - Подозреваемый в краже был задержан, им оказался 27-летний безработный чепчанин. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение». Максимальное наказание по данной статье - пять лет тюрьмы.

Отметим, что похищенных баранов вскоре вернули их хозяину.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение