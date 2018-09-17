Полицейские Кирово-Чепецка искали пропавших баранов

17 Сент. 11:46 2018-09-17T11:46:48+03:00

Животных вернули владельцу, а их похититель теперь может получить срок

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Сотрудники Кирово-Чепецкой полиции разыскали баранов, украденных у местного жителя. Как сообщает УМВД по Кировской области, само ЧП произошло в минувший четверг, 13 сентября. С фермы чепчанина пропали 12 баранов - злоумышленник выбил доски в окне хозпостройки, похитил животных и увез их в неизвестном направлении. Свой ущерб фермер оценил в 100 тыс. рублей. Вскоре украденные бараны были найдены.

- Оперативники нашли похищенных животных в гаражном кооперативе, - рассказали в УМВД по региону. - Подозреваемый в краже был задержан, им оказался 27-летний безработный чепчанин. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение». Максимальное наказание по данной статье - пять лет тюрьмы.

Отметим, что похищенных баранов вскоре вернули их хозяину.