Директор турфирмы в Кирове села в тюрьму за обман пяти клиентов

17 Сент. 11:03 2018-09-17T12:54:58+03:00

В колонии общего режима кировчанка проведет год и восемь месяцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В колонии общего режима будет отбывать наказание 37-летняя кировчанка, которая решила «подзаработать» на туристическом бизнесе. В бархатный сезон (август-октябрь) прошлого года дама решила продать путевки в жаркие страны. Жертвами обмана оказались пять человек. Они купили путевки в Доминикану и Турцию. Однако, когда пришел срок вылетать, на связь женщина не вышла.

Общая сумма ущерба, которую насчитали в прокуратуре, - полмиллиона рублей.

На суде директор турфирмы раскаялась в обмане и вину признала. Однако из 500 тысяч рублей пострадавшим «туристам» вернула всего 20 тысяч.

Суд признал кировчанку виновной по ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, а именно в мошеннических действиях, направленных на хищение денежных средств граждан на общую сумму около 500 тысяч рублей, - прокомментировал «Комсомолке» помощник прокурора Первомайского района Антон Ренжин. - В колонии общего режима ей придется пробыть 1 год и 8 месяцев.

Кстати, опыта работы в сфере туризма до этого случая женщина не имела.