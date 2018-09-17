2018-09-17T11:42:51+03:00
Происшествия

Тужинца осудили за покупку поддельных водительских прав

Корочки обошлись ему в 25 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина был задержан инспекторами ГИБДДМужчина был задержан инспекторами ГИБДДФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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32-летний житель Тужинского района Кировской области осужден за покупку поддельных водительских прав. Об этом сообщает областная прокуратура. В конце мая 2018 года мужчина познакомился в интернете с продавцом водительских удостоверений, предоставил ему свои фотографии и личные данные. За печать поддельных прав он заплатил 25 тысяч рублей.

- Какое-то время осужденный даже использовал эти документы, не имея настоящего удостоверения, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Однако он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Уголовное дело против мужчины было заведено по ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ «Пособничество в подделке удостоверения и его использование». Яранский районный суд приговорил его к восьми месяцам колонии строгого режима.

Отметим, что ранее тужинец уже был судим за разбой. Суд учел этот факт при вынесении приговора.

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