Тужинца осудили за покупку поддельных водительских прав
32-летний житель Тужинского района Кировской области осужден за покупку поддельных водительских прав. Об этом сообщает областная прокуратура. В конце мая 2018 года мужчина познакомился в интернете с продавцом водительских удостоверений, предоставил ему свои фотографии и личные данные. За печать поддельных прав он заплатил 25 тысяч рублей.
- Какое-то время осужденный даже использовал эти документы, не имея настоящего удостоверения, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Однако он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Уголовное дело против мужчины было заведено по ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ «Пособничество в подделке удостоверения и его использование». Яранский районный суд приговорил его к восьми месяцам колонии строгого режима.
Отметим, что ранее тужинец уже был судим за разбой. Суд учел этот факт при вынесении приговора.