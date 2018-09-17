В центре Кирова горел подъезд старого двухэтажного дома

17 Сент. 09:26 2018-09-17T11:44:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в субботу, 15 сентября, в Кирове горел подъезд двухэтажного дома по адресу ул. Ленина, 112б. Как сообщили в ОНДПР по городу Кирову, пожар начался около полуночи с электрического щита в подъезде, затем огонь перекинулся на стены и крышу здания. Спасателям пришлось эвакуировать шестерых жильцов этого дома.

- В результате ЧП обгорели обрешетка крыши, потолок и стены подъезда, - пояснили в ОНДПР по Кирову. - Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание проводов в электрическом щите. Ущерб, по предварительным данным, составил 30 тысяч рублей.

Отметим, что для тушения пожара понадобились усилия 27 спасателей. На полную ликвидацию его последствий потребовалось почти полтора часа.