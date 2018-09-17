2018-09-17T09:05:30+03:00
Происшествия

Кировские полицейские разыскали сбежавших школьниц

Двое суток об их местонахождении ничего не было известно
Александр ЧАРУШИН
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Обе девушки уже не раз сбегали из реабилитационного центра. Фото: отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» vk.com/ornkirovОбе девушки уже не раз сбегали из реабилитационного центра. Фото: отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» vk.com/ornkirov
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Поиски двоих пропавших девочек-подростков в Кирове завершились успехом. Напомним, 15-летняя Эльмира Рафай и 14-летняя Полина Полякова сбежали из реабилитационного центра «Вятушка» около 17.00 часов в пятницу, 14 сентября. С тех пор об их судьбе ничего не было известно. Как сообщили «Комсомольской правде» активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый», сбежавших школьниц удалось разыскать вечером в воскресенье, 16 сентября.

- Изначально было ясно, что девушки «прятались» вместе, - подчеркнули волонтеры «Первого». - Также было известно, что это не первый их побег, ранее они уже неоднократно уходили из реабилитационного центра. Подростки были найдены в Кирове вечером в воскресенье.

Где именно нашли сбежавших школьниц, пока что не уточняется. Известно лишь, что их обнаружили сотрудники полиции.

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