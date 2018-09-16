На Советском тракте открыли движение по «кольцу»

16 Сент. 20:59 2018-09-17T11:33:57+03:00

Однако дорожные знаки на территории еще не установили

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Движение на Советском тракте при подъезде к Кирову восстановили. Теперь водители могут ездить по «кольцу». Об этом сообщили в паблике «Строим Киров».

Строительство транспортной развязки на пересечении Советского тракта с Южным обходом завершается, однако на «кольце» еще не установили дорожные знаки. Поэтому водителям стоит быть внимательными и соблюдать правила ПДД. Также на территории еще не работает наружное освещение.

Напомним, что «кольцо» должно обеспечить удобный разворот к садам, которые расположены по четной стороне Советского тракта. На работы из областного бюджета было выделено 18,1 млн рублей. Благоустройство территории подрядчик должен завершить до конца сентября.