2018-09-17T11:35:27+03:00
Общество

Из реабилитационного центра в Кирове сбежали два подростка

Жителей города просят помочь найти девочек
Анна КРЮКОВА
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Девочки могут находиться вместе. Фото: vk.com/ornkirovДевочки могут находиться вместе. Фото: vk.com/ornkirov
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В пятницу, 14 сентября, два подростка сбежали из Кировского реабилитационного центра для несовершеннолетних. Девочки покинули больницу около 17.00. С тех пор их местонахождение неизвестно.

К поискам подростков подключились сотрудники УМВД и волонтеры Отряда по розыску несовершеннолетних «Первый», где и была опубликована информация. Кировчан просят помочь найти девочек и сообщают их приметы.

Одну из пропавших зовут Эльмира Рафай. Девочке на вид 13-15 лет, нормального телосложения, рост 168 см, глаза карие, волосы окрашены в малиновый цвет. В момент ухода она была одета в черную кожаную куртку.

Приметы другой девочки Полины Поляковой: на вид 14-15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы до плеч. Она была одета в сине-белую куртку до бедра, темные брюки, темные кроссовки.

Подростки могут находиться вместе. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщить по номерам 8 (800)-350-76-25 или 112.

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