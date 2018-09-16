В Коминтерне водитель «четырнадцатой» снес бампером дерево

16 Сент. 14:58 2018-09-17T11:37:12+03:00

Водитель не справился с управлением и въехал в дерево. Фото: Николай ВИДЯКИН

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В воскресенье, 16 сентября, кировчане сообщили о ДТП в Коминтерне. По словам очевидцев, на улице Баумана возле дома № 9 водитель «четырнадцатой» врезался в дерево. Снимки с места аварии жители города опубликовали в паблике «КУ43».

Старое дерево рухнуло от удара. Фото: Николай ВИДЯКИН

ДТП произошло ночью. Водитель ВАЗ-2114 заехал на тротуар и на большой скорости столкнулся с деревом. Старое дерево не выдержало удара и упало, сильно помялся и бампер автомобиля. Информация о том, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, не сообщается. Однако одна из жительниц города в комментариях к фотографиям отметила, что «ночной гонщик» чуть ее не сбил.

Кировчане опубликовали в соцсетях фотографии ДТП. Фото: Николай ВИДЯКИН

Напомним, что 14 сентября кировчанин на внедорожнике въехал в стену здания одного из корпусов ВятГУ. Мужчина не справился с управлением из-за того, что наехал на открытый люк.