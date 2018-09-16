2018-09-17T11:39:38+03:00
Общество

В Кирове, в парке у цирка, посадили 50 новых деревьев

Саженцы посадили вместо спиленных деревьев
Анна КРЮКОВА
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Участники субботника высадили ели, лиственницы и другие деревья. Фото: duma.mo-kirov.ruУчастники субботника высадили ели, лиственницы и другие деревья. Фото: duma.mo-kirov.ru
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В субботу, 15 сентября, в парке имени Кирова прошел общегородской субботник. В нем приняли участие глава города Елена Ковалева, депутаты городской думы, предприниматели и студенты. Во время субботника они высадили на месте спиленных деревьев 50 новых саженцев.

- В парке Кирова в этом году проведена серьезная работа по вырубке старых аварийных деревьев, - отметила Елена Ковалева. - Сегодня вместо них появятся новые саженцы. Это, конечно, только начало, работы по обновлению зеленого фонда парка обязательно будут продолжены.

Участники субботника высадили в парк подросшие ели, лиственницы, клены, березы и рябины. На этот раз в работах по городскому озеленению было решено отказаться от тополей и американских кленов. Именно эти деревья вызывают большое число жалоб от кировчан из-за того, что они вызывают аллергию.

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