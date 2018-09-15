2018-09-15T20:01:02+03:00
Общество

Метеопредупреждение: в Кировской области ожидаются заморозки

В город придет туман и порывистый ветер
Анна КРЮКОВА
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В Кировскую область придут заморозки. Фото: pixabay.comВ Кировскую область придут заморозки. Фото: pixabay.com
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Сотрудники МЧС предупреждают кировчан о резком изменении температуры в ночь на воскресенье, 16 сентября. В Кировской области прогнозируют заморозки на почве до 0…-1 градуса. В отдельных районах ожидается сильный туман.

Прохладно будет и утром, однако днем температура воздуха прогреется до +17…+22 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В связи с заморозками водителям рекомендуют быть внимательными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

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