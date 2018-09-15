В центре Кирова иномарка врезалась в здание из-за открытого люка

15 Сент. 19:39 2018-09-17T11:41:10+03:00

Водитель не справился с управлением и врезался в стену. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Информация о пострадавших пока не сообщается

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В пятницу, 14 сентября, внедорожник Suzuki влетел в стену здания корпуса ВятГУ. По словам очевидцев, ДТП произошло около 21.45.

В соцсетях кировчане сообщили, что иномарка наехала на открытый канализационный люк. После этого уже неуправляемый автомобиль вынесло на тротуар. Затормозить водитель не успел и врезался в стену корпуса № 5 ВятГУ.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД. Информации о том, пострадал ли водитель или кто-то из пешеходов, пока не сообщается. От удара у автомобиля сильно помялся бампер.