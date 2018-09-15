2018-09-17T11:42:24+03:00
Происшествия

Четверо кировчан грабили прохожих на Филейке

Один из подозреваемых - несовершеннолетний
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Правоохранители задержали подозреваемых недалеко от места преступления. Фото: Росгвардия Кировской областиПравоохранители задержали подозреваемых недалеко от места преступления. Фото: Росгвардия Кировской области
Изменить размер текста:

Около полуночи 14 сентября к сотрудникам Росгвардии обратились очевидцы драки. Они пояснили, что на улице Дзержинского в районе ОЦМ «сцепилась» большая компания молодых людей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выехали по указанному адресу, но на месте находился только лишь потерпевший. По словам мужчины, на него напали четверо молодых людей. Они избили его и украли телефон.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых во дворе одного из домов. На руках у них были видны кровоподтеки. На земле полицейские обнаружили украденный мобильник. Пострадавший опознал молодых людей.

В то же время к росгвардейцам обратился прохожий. Он сообщил, что молодые люди из этой компании напали на него на перекрестке улиц Подгорной и Свердлова. Они брызнули ему в лицо из перцового баллончика и попытались обокрасть.

В итоге молодых людей, одному из которых нет 18 лет, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение