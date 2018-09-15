Четверо кировчан грабили прохожих на Филейке
Около полуночи 14 сентября к сотрудникам Росгвардии обратились очевидцы драки. Они пояснили, что на улице Дзержинского в районе ОЦМ «сцепилась» большая компания молодых людей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы выехали по указанному адресу, но на месте находился только лишь потерпевший. По словам мужчины, на него напали четверо молодых людей. Они избили его и украли телефон.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых во дворе одного из домов. На руках у них были видны кровоподтеки. На земле полицейские обнаружили украденный мобильник. Пострадавший опознал молодых людей.
В то же время к росгвардейцам обратился прохожий. Он сообщил, что молодые люди из этой компании напали на него на перекрестке улиц Подгорной и Свердлова. Они брызнули ему в лицо из перцового баллончика и попытались обокрасть.
В итоге молодых людей, одному из которых нет 18 лет, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.