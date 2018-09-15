2018-09-17T11:45:26+03:00
Общество

В Кирове круглосуточно строят шесть детских садов

Елена Ковалева проверила, как идет строительство дошкольных учреждений
Анна КРЮКОВА
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В детских садах будет создано 1580 новых мест. Фото: admkirov.ruВ детских садах будет создано 1580 новых мест. Фото: admkirov.ru
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В пятницу, 14 сентября, депутаты во главе с мэром города Еленой Ковалевой проверили, как идет строительство детских садов в Кирове. До конца 2018 года в городе должны появиться шесть новых дошкольных учреждений. Два из них строятся в микрорайоне Чистые пруды. По одному садику - в микрорайонах Озерки, Урванцево, в Нововятском районе и Метрограде.

Во время поездки выяснилось, что детский сад на улице Чистопрудненской готов уже на 70%. В здании завершились установка окон, устройство полов и штукатурные работы. Новый детский сад рассчитан на 260 мест.

В саду на улице Попова, 95, в Чистых прудах закончен монтаж «коробки», в здании идут работы по установке проемов, перегородок, устройству водопровода. В Метрограде смонтирован первый этаж детского сада, в течение 10 дней завершится монтаж второго этажа.

- Мы видим, что все застройщики ответственно подходят к выполнению работ, - отметила Елена Ковалева. - У нас нет оснований сомневаться в том, что обязательства перед кировчанами по строительству детсадов в этом году мы не выполним.

Напомним, что все новые детсады оснастят бассейнами и теплыми полами. Также в каждом из них предусмотрены ясельные группы. Всего в садах будет создано 1580 новых мест. Начнут свою работу дошкольные учреждения в феврале-марте 2019 года.

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