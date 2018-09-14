Уличное освещение в Кирове могут восстановить уже сегодня вечером

14 Сент. 16:45 2018-09-14T16:45:32+03:00

Пять бригад уже устраняют все аварии на сетях

Изменить размер текста: A A

С начала текущей недели в Кирове произошло более 30 аварий наружного освещения. В пресс-службе мэрии пояснили: из-за сильного ветра деревья падают на провода, сети рвутся и фонари перестают работать. Из-за этого в центре города, на Филейке, в районах Лепсе и Дружбы многие улицы остаются без освещения вечером и ночью.

- Пять бригад «Кировсвета» уже работают в усиленном режиме, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Все дефекты планируют устранить уже сегодня вечером, однако работы могут затянуться до конца выходных.

Также в пресс-службе Кирова подчеркивают: уличные фонари включаются и выключаются дистанционно. Сегодня они начнут работать в 18.20 часов и будут выключены около 04.35 часов утра в субботу.

Однако в Кирове с приходом осени начало раньше темнеть, поэтому уже к концу сентября включение и выключение фонарей будет происходить в 17.30 и 05.10 часов соответственно.