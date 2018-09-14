В Фаленках ТСЖ через суд заставили ремонтировать газовое оборудование
В Зуевский районный суд поступили материалы проверки дома по улице Краснофлотской, 2а, поселка Фаленки. Обслуживанием дома занимается ТСЖ «ВИКО». Однако в работе ТСЖ нашли серьезные нарушения. Дом многоквартирный, газифицированный. То есть газовое оборудование в доме есть, а вот компании, которая следит за его техническим состоянием, - нет.
- Это нарушение ст. 161 Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом, - комментирует прокурор Фаленского района Антон Клещонок. - Не выполняются работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, договор на данные услуги со специализированной организацией ТСЖ длительное время не заключает.
Газовое оборудование, если за ним не следить, может стать причиной ЧП: взрыва, пожара. Поэтому эксплуатировать его нужно максимально аккуратно.