В Фаленках ТСЖ через суд заставили ремонтировать газовое оборудование

14 Сент. 16:25 2018-09-14T18:36:21+03:00

Только после вмешательства прокуратуры в Фаленках ТСЖ заключило договор на обслуживание газового оборудования Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Только после вмешательства прокуратуры сотрудники сферы ЖКХ заключили договор на ремонт

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В Зуевский районный суд поступили материалы проверки дома по улице Краснофлотской, 2а, поселка Фаленки. Обслуживанием дома занимается ТСЖ «ВИКО». Однако в работе ТСЖ нашли серьезные нарушения. Дом многоквартирный, газифицированный. То есть газовое оборудование в доме есть, а вот компании, которая следит за его техническим состоянием, - нет.

- Это нарушение ст. 161 Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом, - комментирует прокурор Фаленского района Антон Клещонок. - Не выполняются работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, договор на данные услуги со специализированной организацией ТСЖ длительное время не заключает.

Газовое оборудование, если за ним не следить, может стать причиной ЧП: взрыва, пожара. Поэтому эксплуатировать его нужно максимально аккуратно.