2018-09-14T18:38:20+03:00
Общество

В Кирове страховую компанию оштрафовали за прием на работу экс-налоговика

Страховщики не уведомили об этом налоговую инспекцию
Александр ЧАРУШИН
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Суд дал штрафы и страховой компании, и заместителю ее руководителяСуд дал штрафы и страховой компании, и заместителю ее руководителяФото: Виктория МИНАЕВА
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Кировский филиал крупной страховой компании оштрафовали за прием на работу экс-сотрудника налоговой инспекции. Как сообщает прокуратура Кировской области, бывшего налоговика трудоустроили в 2016 году. По закону страховщики должны были за 10 дней уведомить об этом налоговую инспекцию, однако они этого не сделали.

- Прокуратура Кирова возбудила административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное трудоустройство бывшего госслужащего», - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Саму страховую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, а ее замруководителя - на 20 тысяч рублей.

Приговор суда уже вступил в силу, страховщики уже не смогут его оспорить.

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