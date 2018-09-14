В Кирове страховую компанию оштрафовали за прием на работу экс-налоговика
Кировский филиал крупной страховой компании оштрафовали за прием на работу экс-сотрудника налоговой инспекции. Как сообщает прокуратура Кировской области, бывшего налоговика трудоустроили в 2016 году. По закону страховщики должны были за 10 дней уведомить об этом налоговую инспекцию, однако они этого не сделали.
- Прокуратура Кирова возбудила административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное трудоустройство бывшего госслужащего», - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Саму страховую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, а ее замруководителя - на 20 тысяч рублей.
Приговор суда уже вступил в силу, страховщики уже не смогут его оспорить.