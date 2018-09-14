Прокурор Фаленского района требует закрыть три сайта

14 Сент. 16:01 2018-09-14T18:39:46+03:00

Все три интернет-ресурса предоставляют услуги по обналичиванию денег

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На данный момент результаты прокурорской проверки трех сайтов уже переданы в Ленинский районный суд. Если суд примет решение, то сайты закроет Роскомнадзор.

- В ходе мониторинга и проверки выявлены сайты, предоставляющие услуги по обналичиванию денежных средств путем совершения мнимых финансовых операций и фиктивных сделок, - рассказал «Комсомолке» прокурор Фаленского района Антон Клещонок. - Поскольку такое «обналичивание» денежных средств носит криминогенный характер, это может способствовать финансированию преступных организаций.

Также прокурор отметил, что доступ к этому сайту могут иметь жители Фаленского района в том числе.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

35-летний руководитель двух фирм, зарегистрированных в Кирове, обвиняется в выводе крупной суммы денег за рубеж. Делом занимается отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД по региону.

Установлено, что 35-летний мужчина на правах директора двух коммерческих компаний получил займ на сумму свыше 31 млн долларов США. Деньги ему предоставили иностранные компании по фиктивным договорам. Всю сумму кировчанин перечислил за рубеж, а сами фирмы ликвидировал. В итоге деньги в Россию не вернулись.