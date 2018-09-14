Камера засняла кировчанина, который бросал железную урну во внедорожник

14 Сент. 15:43 2018-09-14T15:43:43+03:00

Мимо проезжали другие автомобили, но никто не попытался остановить молодого человека. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

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Минувшей ночью в Кирове неизвестный молодой человек повредил дорогой автомобиль. ЧП произошло около полуночи на перекрестке улиц Ленина и Азина, злоумышленника засняла камера наружного наблюдения.

Неадекватный кировчанин повредил дорогую "Тойоту" железной урной.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

Судя по видеозаписи, молодой человек находился в неадекватном состоянии. Он шатался из стороны в сторону, несколько раз бросал железную урну во внедорожник и поднимал ее обратно. Мимо места ЧП постоянно проезжали другие автомобили, однако никто так и не попытался остановить злоумышленника.

В данный момент владелец пострадавшего авто Toyota Land Cruiser Prado ищет свидетелей этого события.