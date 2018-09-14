Камера засняла кировчанина, который бросал железную урну во внедорожник
Минувшей ночью в Кирове неизвестный молодой человек повредил дорогой автомобиль. ЧП произошло около полуночи на перекрестке улиц Ленина и Азина, злоумышленника засняла камера наружного наблюдения.
Неадекватный кировчанин повредил дорогую "Тойоту" железной урной.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe
Судя по видеозаписи, молодой человек находился в неадекватном состоянии. Он шатался из стороны в сторону, несколько раз бросал железную урну во внедорожник и поднимал ее обратно. Мимо места ЧП постоянно проезжали другие автомобили, однако никто так и не попытался остановить злоумышленника.
В данный момент владелец пострадавшего авто Toyota Land Cruiser Prado ищет свидетелей этого события.