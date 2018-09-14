2018-09-14T18:46:50+03:00
Общество

Кировчанин выиграл в лотерею миллион рублей и потратил его на бизнес

Также Сергей Ведерников начал строить новый дом
Анна КРЮКОВА
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Сергей считает, что ему удалось выиграть благодаря своим любимым числам. Фото: stoloto.ruСергей считает, что ему удалось выиграть благодаря своим любимым числам. Фото: stoloto.ru
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Сергей Ведерников в феврале 2018 года выиграл один миллион рублей в лотерее. В начале сентября компания, занимающаяся распространением билетов, приехала в Киров и узнала, на что победитель потратил свой выигрыш.

Как выяснилось, часть денег Сергей использовал для развития своего бизнеса и автопарка, еще часть пошла на улучшение жилищных условий. Сейчас мужчина строит для жены и двоих детей новый дом.

Часть денег кировчанин потратил на строительство нового дома. Фото: stoloto.ru

Часть денег кировчанин потратил на строительство нового дома. Фото: stoloto.ru

По словам кировчанина, ему удалось выиграть благодаря своим любимым числам - 15 и 22. Именно с такими номерами он приобрел лотерейные билеты. После того как на номер телефона пришли два смс-сообщения о выигрыше, вся семья думала, что выигрыш окажется небольшим.

- У меня на телефоне установлено специальное мобильное приложение, и с помощью него я проверил оба билета, - поделился воспоминаниями Сергей Ведерников. - Первый выиграл 100 рублей. Второй - тут я не поверил глазам - миллион! Решил, что ошибся и речь идет о тысяче. Пошел с женой и проверил билет через терминал. Но и терминал показал миллион! Надо было в этот момент видеть глаза жены! Да я и сам был в шоке. Ощущение, будто небо упало.

Старый дом теперь семья использует как сарай. Фото: stoloto.ru

Старый дом теперь семья использует как сарай. Фото: stoloto.ru

Сейчас кировчанин продолжает покупать лотерейные билеты и верит, что в скором времени снова сможет стать победителем.

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