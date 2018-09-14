В Неме две цыганки выдали старушке 180 тыс. рублей из «банка приколов»

14 Сент. 13:30 2018-09-14T13:30:14+03:00

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На днях в полицию поселка Нема обратилась 84-летняя местная жительница, у которой похитили крупную сумму денег. По данным УМВД по Кировской области, в дом пенсионерки с рассказом об очередной «денежной реформе» пришли две цыганки. Они убедили потерпевшую «проверить» ее накопления и обменять старые купюры на деньги нового образца. В итоге в руках пенсионерки оказались 180 тыс. рублей «банка приколов».

- Уже после ухода злоумышленниц женщина поняла, что ее обманули, - пояснили в УМВД по региону. - Оперативникам вскоре удалось вычислить машину, на которой цыганки приезжали в деревню. Девушек задержали, они оказались жительницами Слободского района. У одной из злоумышленниц изъяли часть похищенной суммы - 70 тыс. рублей.

Сотрудники полиции уже выясняют все детали этого преступления.