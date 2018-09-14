За кировскую «Родину» будет играть хоккеист «Динамо-Казань»

14 Сент. 12:22 2018-09-14T12:58:02+03:00

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В ХК «Родина» временно перейдет 24-летний полузащитник из «Динамо-Казань» Роман Фролов. Хоккейные клубы заключили договор аренды на срок до 31 марта 2019 года. Информация об этом появилась на сайте «Динамо-Казань».

- Игрока передают в аренду для того, чтобы он получил максимально возможное игровое время в матчах Кубка России и Чемпионата России в Суперлиге, - пояснили в клубе.

Напомним, что сейчас кировские хоккеисты находятся в Ульяновске. Там они готовятся в первому матчу Кубка России в новом сезоне. Во вторник, 18 сентября, «Родина» сразится с архангельским «Водником». Играть за честь Кировской области в основном будут молодые ребята. Из ветеранов «Родину» представят только 39-летний Константин Поскребышев и 42-летний Дмитрий Евтюшин.