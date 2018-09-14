Закрытые переломы, вывихи и ушибы: в ДТП в Нововятске пострадали две пенсионерки

14 Сент. 11:40 2018-09-14T13:00:17+03:00

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В четверг, 13 сентября, в Нововятском районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, авария случилась на ул. Советской, 168, около 19.00 часов. 48-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил двух пенсионерок, которые переходили дорогу в неположенном месте. Одной из пострадавших 78 лет, другой - 81 год.

- Одна из женщин получила несколько закрытых переломов, - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе УГИБДД. - Она повредила ключицу и голень, вывихнула стопу. У второй пенсионерки схожие травмы: закрытые и открытые переломы костей, ушиб внутренних органов. Обеих пострадавших срочно госпитализировали, специалисты уже занимаются их лечением.

Отметим, что в момент аварии водитель «Калины» был трезв. Авария произошла по вине пенсионерок, пересекавших дорогу в неположенном месте.