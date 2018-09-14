2018-09-14T13:00:17+03:00
Происшествия

Закрытые переломы, вывихи и ушибы: в ДТП в Нововятске пострадали две пенсионерки

Их срочно госпитализировали
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Водитель в момент ДТП был трезв. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской областиВодитель в момент ДТП был трезв. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

В четверг, 13 сентября, в Нововятском районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, авария случилась на ул. Советской, 168, около 19.00 часов. 48-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил двух пенсионерок, которые переходили дорогу в неположенном месте. Одной из пострадавших 78 лет, другой - 81 год.

- Одна из женщин получила несколько закрытых переломов, - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе УГИБДД. - Она повредила ключицу и голень, вывихнула стопу. У второй пенсионерки схожие травмы: закрытые и открытые переломы костей, ушиб внутренних органов. Обеих пострадавших срочно госпитализировали, специалисты уже занимаются их лечением.

Отметим, что в момент аварии водитель «Калины» был трезв. Авария произошла по вине пенсионерок, пересекавших дорогу в неположенном месте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение