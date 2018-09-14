2018-09-14T13:15:20+03:00
Общество

Кировчан ждут теплые солнечные выходные

В регионе задержалось бабье лето
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Фото: Алексей КОКОРИНФото: Алексей КОКОРИН
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По прогнозам синоптиков, кировчан ждут достаточно теплые выходные. В субботу yandex.pogoda обещает нам температуру в +17 градусов, облачную с прояснениями погоду, а вот ночью +5 градусов. Зато воскресенье обещает быть еще теплее - небо будет чистым. Днем воздух прогреется до +18 градусов, а ночью будет относительно тепло +11 градусов.

- В выходные дни на смену циклону придет антициклон, - сообщает сайт pogoda43.ru. - Погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха 14 сентября составит ночью +8...+13 градусов, днем +13...+18 градусов, 15-16-го ночью +5...+10 градусов, а днем +15...+20 градусов.

В народе теплую осеннюю погоду называют «бабье лето».

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