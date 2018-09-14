Одна из убийц пенсионера в Уржуме пыталась обжаловать приговор

14 Сент. 11:07 2018-09-14T17:43:48+03:00

Женщины выпивали вместе с пенсионером в его доме, а затем до смерти избили его. Фото: www.belnovosti.by

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История с убийством пенсионера в Уржумском районе получила неожиданное продолжение.

Напомним, ранее Уржумский районный суд вынес приговор убийцам инвалида из деревни Донаурово. Об этом сообщала пресс-служба областной прокуратуры. Само ЧП произошло 14 февраля. 62-летний мужчина выпивал в своем доме с 30-летней и 33-летней местными жительницами. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и девушки начали избивать хозяина дома. Гостьи почти 20 минут лупили пожилого мужчину руками, ногами, тростью и табуретом.

- Уголовные дела против девушек были возбуждены по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение группой лиц тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона. - Еще в июле текущего года их признали виновными и назначили по девять лет колонии общего режима.

Отметим, что одна из девушек не согласилась с решением суда и обжаловала приговор. Однако областная судебная коллегия отклонила жалобу - сидеть придется все девять лет.