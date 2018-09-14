2018-09-14T17:42:43+03:00
Происшествия

В Бурмакино с вечера не могут найти пропавшую школьницу

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках
Александр ЧАРУШИН
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В последний раз девушку видели в четверг, около 20.00 часов. Фото: vk.com/lizaalert_kirovВ последний раз девушку видели в четверг, около 20.00 часов. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В селе Бурмакино Кирово-Чепецкого района пропала 16-летняя девушка. В последний раз Валерию Софронову видели вчера, около 20.00 часов. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» призывают неравнодушных кировчан помочь в поисках пропавшей школьницы.

- Валерия ростом 175 см, худая, - указано в ориентировке на поиск девушки. - У нее светлые глаза и черные волосы чуть ниже плеч. Валерия была одета в короткую светло-коричневую куртку, светло-серые джинсы и черные кроссовки с белой подошвой.

8 (800) 700-54-52 - сообщите волонтерам любую известную вам информацию о судьбе Валерии Софроновой.

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