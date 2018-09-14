В Кирове ночью подожгли Nissan Murano

14 Сент. 10:39 2018-09-14T17:41:42+03:00

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Сейчас следователям придется разбираться, по какой причине сегодня ночью во дворе дома на Уральской, 14, вспыхнула иномарка. Пожар начался в 01.53. Но с Nissan Murano, который предположительно кто-то поджег специально, огонь перекинулся на Chevrolet Viva.

Как рассказали в ОНДПР по городу Кирову, оба авто значительно пострадали: у с Nissan Murano выгорел моторный отсек, сгорели правое переднее колесо и передний бампер, обгорели лакокрасочное покрытие капота и двух передних крыльев, салон. А у Chevrolet Viva сгорел задний бампер, обгорели задние фары и лакокрасочное покрытие крышки багажного отсека.

С огнем боролись 7 спасателей. К счастью, пострадавших нет. Но вот ущерб автовладельцам на данный момент насчитали на 200 тысяч рублей.