Две кировчанки вынесли из чужой квартиры телевизор, чайник и ноутбук
В начале сентября житель Кирова сообщил в полицию о том, что его квартиру на улице Кутшо обокрали. По данным областного УМВД, вернувшись из отпуска, мужчина не досчитался телевизора, чайника и ноутбука. Общая стоимость пропавшей техники превысила 60 тыс. рублей. Полицейские вскоре выяснили, что преступление совершили двое знакомых его сожительницы.
- Накануне в квартире его гражданская жена выпивала со своими приятельницами, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Хозяйке стало плохо, медики увезли ее в больницу. Злоумышленницы решили воспользоваться моментом и «обчистили» квартиру.
В краже подозревают 53-летнюю и 54-летнюю безработных кировчанок. На допросе в отделе полиции выяснилось, что украденную технику они уже успели продать.