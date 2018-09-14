Две кировчанки вынесли из чужой квартиры телевизор, чайник и ноутбук

14 Сент. 10:20 2018-09-14T10:20:37+03:00

Полицейским женщины сообщили, что уже продали всю украденную технику Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В начале сентября житель Кирова сообщил в полицию о том, что его квартиру на улице Кутшо обокрали. По данным областного УМВД, вернувшись из отпуска, мужчина не досчитался телевизора, чайника и ноутбука. Общая стоимость пропавшей техники превысила 60 тыс. рублей. Полицейские вскоре выяснили, что преступление совершили двое знакомых его сожительницы.

- Накануне в квартире его гражданская жена выпивала со своими приятельницами, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Хозяйке стало плохо, медики увезли ее в больницу. Злоумышленницы решили воспользоваться моментом и «обчистили» квартиру.

В краже подозревают 53-летнюю и 54-летнюю безработных кировчанок. На допросе в отделе полиции выяснилось, что украденную технику они уже успели продать.