Из ТЦ «Фестиваль» экстренно эвакуировали всех посетителей

14 Сент. 10:16 2018-09-14T17:37:54+03:00

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В четверг, 13 сентября, кировчане в социальных сетях сообщили об эвакуации всех покупателей и сотрудников ТЦ «Фестиваль». По словам очевидцев, в торговом центре сработала система оповещения, к месту выехали сразу 8 пожарных расчетов. Как выяснилось, в этот день эвакуация прошла в рамках пожарно-тактических учений. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

- По сценарию пожар произошел на втором этаже здания, в отделе бытовой техники, - пояснили в ведомстве. - Сотрудники, обнаружив возгорание, обратились в МЧС и эвакуировали посетителей. Затем они обесточили помещение и стали тушить пожар.

Нескольких человек спасали с помощью устройства «Каскад». Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Пожарные выехали к ТЦ «Фестиваль». В здании они обнаружили пять человек, которые не смогли самостоятельно выбраться на улицу. Тогда спасатели эвакуировали их при помощи 50-метровой лестницы и спасательного устройства «Каскад» - натяжного спасательного полотна.